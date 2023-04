Basket C Gold: è vigilia dell'inizio dei playoff Silver regionali.

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate prepara l'assalto al Social Osa

Calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di serie C Gold con un ottimo quinto posto, ora la Virtus Cermenate si prepara ad tuffarsi nell'avventura dei playoff Silver regionali. Per la Professional Link di coach Gilberto Spinelli un ottimo traguardo che potrà cominciare sapendo di avere il fattore campo nel primo turno di semifinale del tabellone Verde che disputerà da sabato 22 aprile contro il Social Osa Milano ottava classificata nel girone Verde. Una serie al meglio delle tre gare che come detto si aprirà sabato in casa alle ore 21, gara 2 a Milano sabato 29 ed eventuale terza partita decisiva a Cermenate sabato 6 maggio.

Soddisfazione e ambizione nelle parole della vigilia di coach Spinelli:

"Siamo davvero tutti molto contenti perché abbiamo centrato l'obiettivo stagionale: entrare nei playoff con il fattore campo a favore. Sono orgoglioso del lavoro fatto con staff e squadra, per aver dato spazio a tanti ragazzi "prodotti in casa" ma soprattutto per aver ottenuto il miglior risultato da quando esiste la Virtus Cermenate. Ora siamo pronti ad iniziare questi playoff: in semifinale affrontiamo in casa il Social Osa Milano, anche se ci presentiamo con qualche acciacco. Potremmo recuperare capitan Broggi, ma sono in forte dubbio sia Freri che Barbisan".

Programma semifinale playoff girone Verde

Gara 1 sabato 22 ore 21 Cermenate-Social Osa; gara 2 sabato 29 a Milano ed eventuale bella ancora a Cermenate sabato 6 maggio.

Le altre gare: Basket 7 Laghi-Bocconi, Piadena- Marnatese, Gardonese-Settimo.