Basket C Gold: la Professional Link Cermenate ricomincia con un bel colpo vincente a Cusano

Basket C Gold si è aperto il ritorno del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: ieri la squadra gialloblù si è imposta contro il fanalino di coda per 70-55

Il girone di ritorno del campionato di Basket C Gold è iniziato nel modo migliore e sperato per la Professional Link Cermenate. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli infatti ieri è andata a vincere sul campo del fanalino di coda Cusano per 55-70 salendo così a quota 16 punti in classifica . Sugli scudi per i gialloblù Federico Freri top scorer con 18 punti. La Virtus tornerà in campo sabato prossimo quando ospiterà la Marnatese che all'andata la sconfisse di misura per 71-69.

Il tabellino di Cusano Milanino - Virtus Cermenate 55 - 70

Parziali 16-23, 27-39, 47-57

Cusano: Valsecchi Simone 20, Pezzola Edoardo 10, Ciccarelli Romeo 9, Marra Andrea 8, Manzoli Alessandro 5, De Carlo Tommaso 2, Solimeno Samuele 1, Diliberto Alessandro, Emanuelli Francesco, Maffezzoli Andrea, Sagher Tito, Bellini Tommaso. All. Montefusco.

Virtus Cermenate: Freri Federico 18, Bosa Andrea 9, Villa Lorenzo 9, Tremolada Michele 8, Barbisan Massimo 7, Broggi Mattia 6, Verga Phuwin Simone 6, Nasini Pietro 5, Cairoli Luca 2, Carioni Matteo. All. Spinelli.

Programma del 1° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 14 gennaio Gorgonzola-Opera 94-89 dts, Settimo-Vigevano 71-80, Marnatese-Lissone 54-81, Basket 7 Laghi-Robur 84-69, Varese Academy-Milanotre 70-79; domenica 15 Cusano-Virtus Cermenate 55-70, Nervianese-Cernusco 78-60.

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Nervianese 22; Robur Saronno 20; Basket 7 Laghi, Cernusco 18; Virtus Cermenate. Vigevano, Cernusco 16; Marnatese 14; Gorgonzola, Milanotre 12; Opera, Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.

Programma del 2° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 21 gennaio ore 21 Cermenate-Marnatese, Varese Academy-Gorgonzola, Vigevano-Milanotre, Robur Saronno-Nervianese, Lissone-Settimo, Cernusco-Basket 7 Laghi; domenica 22 Opera-Cusano.