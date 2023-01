Basket C Gold, la Professional Link Cermenate riparte domenica 15 da Cusano

Basket C Gold: si apre il ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la squadra virtussina apre la seconda fase della regular season sulla scia della qualificazione in Coppa Lombardia

E' ripartito anche il campionato di basket C Gold che apre il girone di ritorno. Nel girone Rosso però la Professional Link tornerà in campo oggi pomeriggio quando renderà visita al Cusano già battuto nel match d'andata in casa per 75-61. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli si presenta a questa seconda parte della regular season sulla scia della qualifiazione agli ottavi di finale di Copoa Lombardia che ha aperto nel migliore dei modi il suo 2023.

Programma del 1° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 14 gennaio Gorgonzola-Opera, Settimo-Vigevano, Marnatese-Lissone, Basket 7 Laghi-Robur, Varese Academy-Milanotre; domenica 15 ore 18 Cusano-Virtus Cermenate (arbitri Petronio-Lonati), Nervianese-Cernusco.

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Robur Saronno, Nervianese 18; Basket 7 Laghi, Lissone, Cernusco 16; Marnatese, Virtus Cermenate. Vigevano 14; Gorgonzola, Opera, Milanotre, Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.