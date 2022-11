Basket C Gold: si è giocato il 7° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate ritrova la vittoria e demolisce l'Opera

La Professional Link Virtus Cermenate ha ritrovato il gusto della vittoria nel 7° turno d'andata del campionato di basket C Gold. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli nel weekend ha battuto la Delta Line Opera per 94-71 trascinata dal trio Freri-Verga-Tremolada. Con questo successo la Virtus sale a quota 6 punti e tornerà in campo domenica prossima ospite della Nuova Argentia Gorgonzola per provare ad agganciarla in graduatoria.

Il tabellino di Virtus Cermenate- Opera 94-71.

Parziali: 17-18, 35-32, 65-52

Virtus Cermenate: Freri 22, Verga 20, Tremolada 17, Nasini 11, Bosa 7, Villa 5, Broggi 3, Cairoli, Barbisan 2, Sappa, Carioni 2. All. Spinelli. Opera: Baggi 10, Licari 7, Fortunati n.e., Pollicoro, Villa 8, Blo 11, Bencivenni 6, Giardini 2, Peri 19, Nobile, Diop Pape 5, Pastori 6. All. Celè.

Il programma del 7° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 5 ore 18.30 Cermenate-Opera 94-71, Cernusco-Vigevano 83-88, Robur Saronno-Settimo 90-56, Lissone-Basket 7 Laghi 67-63, Marnatese-Gorgonzola 76-69; domenica 6 Cusano-Varese Academy 70-62, Nervianese-Milanotre 83-63.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 12; Vigevano 10; Gorgonzola, Basket 7 Laghi, Marnatese, Nervianese 8; Libertas Cernusco, Opera, Lissone, Professional Link Virtus Cermenate, Milanotre 6; Varese Academy, Settimo, Cusano Milanino 2.

Il programma dell'8° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 12 Milanotre-Marnatese, Vigevano-Lissone, Varese Academy-Robur; domenica 13 ore 18 Gorgonzola-Cermenate, Cusano-Nervianese, Settimo-Basket 7 Laghi, Opera-Cernusco.