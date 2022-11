Basket C Gold la Professional Link Cermenate si arrende contro la capolista 7 Laghi

Basket C Gold si è aperto ieri l'11° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold dopo tre vittorie di fila la Virtus è stata sconfitta sul campo di Gazzada per 92-80

Niente da afre per la Professional Link Virtus Cermenate che ieri sera per il 10° turno d'andata del campionato di basket C Gold si è dovuta arrendere sul campo della capolista 7 Laghi con il punteggio di 92-80. Si è interrotta così dopo tre vittorie di fila la serie positiva del team gialloblù di coach Gilberto Spinelli che ieri ha dovuto sempre rincorrere la squadra di casa che poi ha piazzato l'allungo decisivo già nella terza frazione. Cermenate tornerà in campo sabato 3 dicembre in casa contro Settimo.

Il tabellino di Basket 7 Laghi - Virtus Cermenate 92 - 80

Parziali 32-25, 55-48, 77-57

Basket 7 Laghi: Lepri Jacopo 22, Pilotti Andrea 18, Bossola Davide 14, Vai Federico 12, Somaschini Tommaso 10, Gerli Emanuele 6, Somaschini Elia 4, Gaye Khadim 4, Alesina Jacopo 2, Granata Riccardo ne. All. Zambelli.

Virtus Cermenate: Freri Federico 20, Nasini Pietro 19, Villa Lorenzo 19, Bosa Andrea 13, Barbisan Massimo 6, Verga Phuwin Simone 2, Broggi Mattia 1, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Tremolada Michele ne. All. Spinelli Gilberto.

Il programma del 10° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 26 novembre ore 21 Basket 7 Laghi-Cermenate 92-80, Milanotre-Lissone 88-91, Vigevano-Varese Academy 74-82; domenica 27 Settimo-Marnatese, Opera-Nervianese, Gorgonzola-Robur Saronno, Cusano-Cernusco.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno,Basket 7 Laghi, 14; Vigevano, Nervianese, Lissone 12; Marnatese, Professional Link Virtus Cermenate 10; Libertas Cernusco, Opera, Gorgonzola, Milanotre 8; Settimo, Varese Academy 6; Cusano Milanino 4.