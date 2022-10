Basket C Gold la Professional Link Cermenate si prepara a ricevere in posticipo la Nervianese

Basket C Gold verso il 3° turno d'andata del girone Rosso lombardo

Basket C Gold la squadra gialloblù ospiterà domenica alle ore 18 l'Invalves: "Ci aspetta una gara equilibrata contro un avversario forte"

E' vigilia per il campionato di basket C Gold in Lombardia. Il girone Rosso si apre già sabato 8 ottobre con tutte le partite tranne una quella che vedrà protagonista proprio la Professional Link Virtus Cermenate in campo nel posticipo domenicale. Già perché la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli scenderà in campo domenica 9 alle ore 18 quanto tra le mura amiche del palazzetto Renato Malacarne ospiterà la Invalves Nervianese ancora ferma a quota 0. Da parte sua la Virtus è reduce dalla sconfitta beffarda subita nell'ultimo turno sul campo della Marnatese e proverà quindi a riscattarsi centrando il suo secondo successo stagionale casalingo anche se lo staff tecnico gialloblù alla vigilia predica attenzione: "Giochiamo in casa in posticipo e vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi, ma affrontiamo una squadra tosta e ben strutturata assolutamente da non sottovalutare perché è tra le più quotate del girone. Ci aspetta sicuramente una partita molto equilibrata e bella".

Il programma del 3° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 8 Opera-Milanotre, Varese Academy-Settimo, Gorgonzola-7 Laghi, Robur Saronno-Marnatese, Vigevano-Cernusco; domenica 9 ore 18 Cermenate-Nevianese (arbitri Nespoli-Pglisi).

La classifica del girone Rosso:

Vigevano, Marnatese, Robur saronno, Gorgonzola 4; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Milanotre, Basket 7 Laghi, Cusano, Settimo 2; Nervianese, Opera, Lissone, Varese Academy 0.