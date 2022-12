Basket C Gold: si è aperto ieri l'11° turno d'andata del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate torna subito al successo e regola Settimo

Torna prontamente al successo la Professional Link Cermenate che ieri sera ha sfruttato a dovere il fattore campo nell'11° turno d'andata del girone Rosso del campionato di basket C Gold. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli infatti ha regolato tra le mura amiche il Settimo per 79-64 e sale così a quota 12 punti in classifica. Sugli scudi Lorenzo Villa top scorer con 24 punti ben spalleggiato da Barbisan e Bosa. Cermenate tornerà in campo ancora in casa sabato 10 dicembre alle ore 21 contro il Lissone.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Settimo 79-64

Parziali 23-14, 39-30, 64-40

Virtus Cermenate: Tremolada n.e., Broggi 2, Cairoli 4, Villa 24, Verga 5, Barbisan 19, Bosa 11, Nasini 10, Strambini n.e., Carioni, Landonio, Freri 4. All. Spinelli Settimo: Marangoni 8, Turano, Tornatore 7, Guccini 13, Acemi n.e., Frison 4, D'Ambrosio Angelillo 18, Guerrini 3, Battilocchi, Ferrario 5, Chiesa 6. All. Di Gregorio

Il programma dell’11° turno, terzultimo d’andata girone Rosso

Sabato 3 dicembre ore 21 Virtus Cermenate-Settimo 79-64, Cernusco-Milanotre 67-62, Lissone-Gorgonzola 68-66, Varese Academy-Opera 68-53, Robur Saronno-Vigevano 102-81, Marnatese-Cusano 74-41; domenica 4 Nervianese-Basket 7 Laghi.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno, Nervianese 16; Basket 7 Laghi,Lissone, Marnatese 14; Vigevano, Virtus Cermenate. Cernusco 12; Gorgonzola 10; Opera, Milanotre, Varese Academy 8; Settimo 6; Cusano Milanino 4.