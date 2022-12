Basket C Gold, la Professional Link Cermenate va all'assalto del Lissone per tentare l'aggancio

Basket C Gold: si apre oggi il penultimo turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: il team gialloblù alle ore 21 vuole avvalorare il suo buon momento

Il campionato di basket C Gold è arrivato al penultimo turno d'andata e nel girone Rosso la Professional Link Cermenate lo affronta ancora in casa. Secondo impegno a domiclio per la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli che sulla scia della bella vittoria ottenuta sette gironi fa contro Settimo, stasera cerca il bis vincente ospitando alle ore 21 il Lissone. Un autentico big match che vedrà la Virtus tentare l'assalto agli ospiti per agganciarli in classifica a quota 14. Buon momento per Cermenate reduce da quattro successi nelle ultime cinque gare. Intanto la Professional Link conosce l'avversario nei sedicesimi di finale della Coppa Lombardia. Si tratta del Busnago che ha eliminato nei 32esimi il Masters Carate, La gara si giocherà il 12 gennaio a Cermenate: in palio il passaggio agli ottavi della manifestazione.

Il programma del 12° turno, penultimo d’andata girone Rosso

Sabato 10 ore 21 Cermenate-Lissone (arbitri Cassago-Amighetti), Marnatese-Cernusco, 7 Laghi-Milano3; domenica 11 Opera-Vigevano. Nervianese-Varese Academy, Gorgonzola-Settimo, Cusano-Robur.

La classifica girone Rosso

Robur Saronno, Nervianese 16; Basket 7 Laghi, Lissone, Marnatese 14; Vigevano, Cermenate. Cernusco 12; Gorgonzola 10; Opera, Milanotre, Varese Academy 8; Settimo 6; Cusano 4.