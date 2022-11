Basket C Gold, la Professional Link fa tappa sui... 7 Laghi per cercare il poker vincente

Basket C Gold: si apre oggi il 10° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: il Cermenate di coach Spinelli vuole allungare la sua serie utile e provare il colpo in casa della seconda in classifica

Semaforo verde da oggi al 10° turno del campionato di basket C Gold lombardo che punta i fari questa sera sul campo di Gazzada dove va in scena il big match del girone Rosso. Protagonista la Professional Link Cermenate che sulla scia di tre successi consecutivi in campionato e la qualificazione ai 16esimi di finale della Coppa Lombardia ottenuta in settimana contro il Pescate, oggi alle ore 21 renderà visita alla seconda forza del torneo il Basket 7 Laghi. Impegno tosto ma a tempo stesso stimolante, che potrebbe aprire orizzonti ambiziosi, per la Virtus di coach Gilberto Spinelli che però dovrà fare a meno di Tremolada e con Broggi non al meglio.

Il programma del 10° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 26 novembre ore 21 Basket 7 Laghi-Cermenate, Milanotre-Lissone, Vigevano-Varese Academy; domenica 27 Settimo-Marnatese, Opera-Nervianese, Gorgonzola-Robur Saronno, Cusano-Cernusco.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 14; Vigevano, Basket 7 Laghi, Nervianese 12; Marnatese, Professional Link Virtus Cermenate, Lissone 10; Libertas Cernusco, Opera, Gorgonzola, Milanotre 8; Settimo 6; Varese Academy, Cusano Milanino 4.