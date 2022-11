Basket C Gold la Professional Link ospita l'Opera per rialzarsi dopo gli ultimi due stop

Basket C Gold in programma il 7° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold la Virtus riceve la Delta Line sabato 5 sul parquet del palazzetto di Cermenate

Il campionato di basket C Gold supera la metà del girone d'andata e incomincia ad entrare nel vivo di questa prima parte. Nel girone Rosso lombardo vigilia importante per l'unica rappresentante comasca la Professional Link Virtus Cermenate che dopo avere archiviato due sconfitte di fila ora vuole provare a tornare a muovere la classifica. L’occasione del riscatto, anche se non facile, arriva già sabato 5 in casa dove i gialloblù virtussini diretti da coach Gilberto Spinelli, ancora alle prese con qualche problema di organico, porteranno l’assalto alla temibile Delta Line Opera alle ore 18.30 con l’obiettivo di tornare al successo e agganciarla in classifica.

Il programma del 7° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 5 ore 18.30 Cermenate-Opera (arbitri Musolino-Tomasello), Cernusco-Vigevano, Robur-Settimo, Lissone-Basket 7 Laghi, Marnatese-Gorgonzola; domenica 6 Cusano-Varese Academy, Nervianese-Milanotre.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 10; Vigevano, Gorgonzola, Basket 7 Laghi, Marnatese 8; Libertas Cernusco, Nervianese, Opera, Lissone 6; Professional Link Virtus Cermenate, Varese Academy, Milano 3, Settimo 4; Cusano 2.