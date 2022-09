Basket C Gold: si è chiuso a Cermenate il tradizionale quadrangolare organizzato dalla Virtus.

Basket C Gold: la Professional Link profeta in patria: ha vinto il 38° Trofeo Malacarne

Si è chiuso il 38° Trofeo Renato Malacarne, il tradizionale quadrangolare organizzato nei weekend del 17-18 settembre dalla Virtus Cermenate e riservato alle squadre del campionato di basket C Gold. La Professional Link Virtus Cermenate è stata profeta in patria e ha alzato il prestigioso trofeo vincendo la finalissima contro la Libertas Cernusco dopo che in semifinale aveva superato anche la Bocconi Milano. Ad avvalorare il successo del team gialloblù anche i premi individuali assegnati a due suoi giocatori: Simone Verga è stato premiato con la medaglia Gs Montesordesi quale Mvp del torneo mentre quale miglior giocatore Virtus è stato premiato Lorenzo Villa con la targa Enzo Epifani. Ricordiamo che sabato 24 settembre la Virtus debutterà nel campionato di C Gold 2022/23 ospitando a Cermenate il Cusano alle ore 21

Questi i risultati del 38° Trofeo Renato Malacarne

Semifinali sabato 17 settembre

Libertas Cernusco-Marnatese 66-55,

Virtus Cermenate-Bocconi Milano 76-67

Domenica 18 le finali

Finale 3°-4° posto Bocconi-Marnatese 72-66

Bocconi Milano: De Dominicis 4; Tosi; Marchetti 6; Atsur 9; Ghezzi 3; Bordi 6 ; Guarise 10; Salerno 6; Bianchi 7; Palmieri; Cefarelli 9; Bonoli 2.

Marnatese Basket: Parietti 17; Tiengo; Augusto 9; Zinkovic 3; Preatoni 6; Guidi 11; Cattaneo 9; Tosi 6; Lavelli; Pogliana 5.

Finale 1°-2° posto Virtus Cermenate-Libertas Cernusco 69-54

Virtus Cermenate: Tremolada 7; Broggi 7; Cairoli; Villa 11; Verga 10; Barbisan 15; Bosa 9; Nasini 6; Marcolongo; Caironi; Strambini 2; Freri 2.

Basket Cernusco: Mandelli; Mazzola; Meier 14; Luisetti 4; Ferraris 2; Sirtori 6; Merlati; Casati 4; Campeggi 7; Romano 4; Franco 12; Gozo 1.