Basket C Gold: si è giocato il 10° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Professional Link si arrende a domicilio nel finale al 7 Laghi

Niente da fare per la Professional Link Cermenate che nel weekend end ha dovuto incassare una sconfitta a domicilio per mano della terza forza del girone Rosso il 7 Laghi che si è imposto per 64-69 nel 10° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. La squadra di coach Gilberto Spinelli però ci ha provato e ha giocato alla pari per quasi tutta la gara con il quotato avversario arrendendosi solo nei minuti finali. Cermenate resta al quinto posto e tornerà in campo domenica prossima ospite del Settimo già battuto all'andata per 79-64.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Basket 7 Laghi 64 - 69

Parziali 22-19, 39-39, 56-56

Virtus Cermenate: Tremolada 13, Broggi 2, Cairoli 3, Villa 9, Verga, Barbisan 2, Bosa 2, Nasini 22, Carioni n.e., Caccia n.e., Landonio n.e., Freri 11. All. Spinelli Gazzada: Granata n.e., Pilotti 16, Bertoncello n.e., Foti 2, Gaye 8, Lepri 17, Aliverti n.e., Bossola 15, Somaschini, Gerli n.e., Vai 11, Dell'acqua. All. Piccolo

Il programma del 10° turno di ritorno girone Rosso Sabato 18 marzo ore 21 Professional Link Cermenate-Basket 7 Laghi 64-69, Varese Academy-Vigevano 74-71, Lissone-Milanotre 77-48, Robur-Gorgonzola 89-64, Cernusco-Cusano 90-56, Marnatese-Settimo 91-88 dts; domenica 19 Nervianese-Opera 74-56.