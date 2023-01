Basket C Gold: la Professional Link si gioca in casa una "finale" contro la Marnatese

Basket C Gold: nel weekend si gioca il 2° turno di ritorno del girone Rosso.

Il campionato di basket C Gold si prepara a giocare il 2° turno del ritorno e nel girone Rosso è giorno di gara anche per la Professional Link Cermenate. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli oggi, sabato 21 gennaio, alle 21 (arbitri Coffeti-Bellitto) riceverà a domicilio la Marnatese in una gara che mette in palio punti importanti per la classifica e il futuro di entrambe le contendenti.

Il primo a saperlo è proprio il tecnico virtussimo:

"E' una vera finale per noi - dice Spinelli - perché se vincessimo e qualora riuscissimo a ribaltare il -2 dell'andata allora ci porteremmo avanti di tre partite dalla Marnatese e sarebbe un vantaggio difendibile fino alla fine".

Marnatese che arriva ferita da tre sconfitte di fila mentre la Professional Link è reduce dal bel colpo di inizio ritorno messo a segno sette giorni fa a Cusano e dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Lombardia dove sfiderà a Febbraio il Lissone.

Programma del 2° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 21 gennaio ore 21 Cermenate-Marnatese, Varese Academy-Gorgonzola, Vigevano-Milanotre, Robur Saronno-Nervianese, Lissone-Settimo, Cernusco-Basket 7 Laghi; domenica 22 Opera-Cusano.

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Nervianese 22; Robur Saronno 20; Basket 7 Laghi, Cernusco 18; Virtus Cermenate. Vigevano, Cernusco 16; Marnatese 14; Gorgonzola, Milanotre 12; Opera, Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.