Basket C Gold la Professional Link va a Basiglio per rialzarsi dopo due ko di fila

Basket C Gold nel weekend si gioca il 4° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold la Virtus Cermenate sarà ospite sul campo della pariclassifica Sporting Milano3 sabato 15 alle ore 18.30

Tutto pronto per il via del 4° turno d'andata del campionato di basket C Gold in Lombardia. Pronta anche la Professional Link Virtus Cermenate che vuole riscattare le sue ultime due sconfitte di fila e cercherà di farlo sabato pomeriggio nell'anticipo delle ore 18.30 (arbitri Vincenzi-D'Amone) sul campo di Basiglio casa dello Sporting Milano3 appianato a quota 2 punti in classifica. Anche la squadra milanese infatti è reduce da due stop consecutivi e ha vinto come Cermenate solo la gara d'esordio in casa. Per i gialloblù brianzoli di coach Gilberto Spinelli si annuncia una gara non facile contro una squadra diretta da coach Sandro Pugliese che ha come punti di riferimento il play Michael Iacono, l'esterno Marco Colombo, e sotto canestro l'ala grande Fabio Bonora oltre il centrone di 202 cm Tidey Tyrell.

Il programma del 4° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 15 ottobre ore 18.30 Milanotre-Cermenate, Lissone-Robur Saronno, Vigevano-Gorgonzola, Varese Academy-Libertas Cernusco, Basket 7 Laghi-Cusano; domenica 16 Nervianese-Marnatese, Settimo-Opera.

La classifica del girone Rosso:

Vigevano, Robur Saronno 6; Marnatese, Gorgonzola, Basket 7 Laghi 4; Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Sporting Milano3, Cusano Milanino, Settimo, Nervianese, Opera, Lissone, Varese Academy 2.