Basket C Gold la Virtus Cermenate attende il big match contro Lissone

Basket C Gold vigilia importante del 4° turno d’andata nel girone B.

Basket C Gold in settimana il Social Osa del canturino Andrea Bosa ha vinto la prima gara stagionale

E’ già vigilia per il campionato di basket C Gold e per la Virtus Cermenate unica rappresentante lariana. Domani sabato 27 marzo infatti il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli tornerà in campo per il 4° turno d’andata del girone B per ospitare alle ore 21 (arbitri Compare-Mainetti) una sfida delicata contro l’attuale pari classifica Lissone considerata tra le favorire del gruppo ma che ha già perso una partita con Desio. Lissone che arriva dal successo di sette giorni fa colto in casa contro la Bocconi Milano per 74-67 mentre la ProfessionaLink Cermenate è reduce dal primo stop stagionale del turno scorso sul campo della Pallacanestro Milano. Intanto da segnalare che in settimana si è giocato un recupero del girone B che ha visto il Social Osa Milano del canturino Andrea Bosa battere in casa la Libertas Cernusco per 64-52 e conquistare così i suoi primi punti stagionali.

Recupero del 2° turno del girone B

Mercoledì 24 marzo Social Osa Milano Libertas Cernusco 64-52.

Questo il programma del 3° turno del girone B

Sabato 27 marzo Libertas Cernusco-Pall. Milano, ore 21 Virtus Cermenate-Lissone; domenica 28 Desio-Busnago, Bocconi Milano-Social Osa Milano.

Classifica del girone B

Aurora Desio 6; Professional Link Virtus Cermenate,Lissone, Pall. Milano 4; Libertas Cernusco, Social Osa Milano 2; Bocconi Milano, Fortitudo Busnago 0.