Basket C Gold la Virtus Cermenate attesa dalla prima trasferta contro il Social Osa

E' pronta a tornare in campo la Virtus Cermenate griffata Professiona Link per il 2° turno d'andata del campionato lombardo di basket C Gold. Il team gialloblù diretto da coaca Gilberto Spinelli dopo aver incassato la sconfitta all'esordio casalingo contro la quotata Pallacanestro Milano, sabato 2 ottobre sarà di scena al PalaIseo di Milano nella prima trasferta stagionale ospite del Social Osa. Una sfida non facile per la Virtus contro una squadra quella milanese che nella prima gara si è imposta fuori casa nel derby cittadino contro la Bocconi. Tra le fila milanesi spicca un cestista canturino quale Andrea Bosa.

Questo il programma del 2° turno d'andata

Sabato 2 ottobre ore 21: Social Osa Milano-Virtus Cermenate (arbitri Marchesi-Naka), Fortitudo Busnago-9 Coop Romano Lombardo, Lissone-Cusano, Libertas Cernusco-Seriana, Pall. Milano-Bocconi Milano.

Classifica girone Giallo

Pallacanestro Milano, Cusano Milanino, Lissone, Libertas Cernusco, Social Osa Milano 2, Virtus Cermenate, Seriana, Bocconi Milano, 9 Coop Romano Lombardo, Fortitudo Busnago 0.

Domenica 3 la Virtus presenta la Festa della Ripartenza

Virtus Cermenate protagonista anche fuori dal campo in questo weekend. Domenica 3 ottobre infatti la società gialloblù ha organizzato la "Festa della Ripartenza" rinviata settimana scorsa per il maltempo. Dirigenza, staff e atleti si ritroveranno alle ore 9.30 presso la palestra Malacarne di Cermenate da dove in corteo olimpico sfileranno con tutte le squadre, dal minibasket, alle giovanili, fino alla formazione di C e al fianco avranno anche gli amici dello Special Olympics di Senna per raggiungere il Municipio dove verrà commemorato l'indimenticato Renato Malacarne.