Basket C Gold la Virtus Cermenate beffata di un punto sul campo dell'Arcisate

Per un punto la Virtus Cermenate non ha centrato il tris vincente in occasione del 3° turno della seconda fase del campionato di basket C Gold. Il team gialloblù nel weekend si è dovuto arrendere sul campo della Valceresio Arcisate con il minimo svantaggio per 65-64. Ora la squadra di coach Gilberto Spinelli tornerà in campo tra le mura amiche di Cermenate sabato 26 marzo alle ore 21 contro una delle capoliste del girone la Corona Platina Piadena.

Il Tabellino di Valceresio Arcisate-Virtus Cermenate 65-64

Parziali: 19-19, 38-38, 55-51 Valceresio Arcisate: Iaquinta 22, Gardelli 15, Corazzon 10, Vasilev 7, Cucchi 6, Ganna 4, Giglio 1, Bianchi, Dahoui n.e, Tavasci n.e, Fabbrini n.e, All. Bianchi Virtus Cermenate: Grampa 15, Broggi 13, Verga 13, Romei Longhena Giov. 7, Tremolada 7, Pellizzoni 5, Romei Longhena Ago. 4, Banfi, Scuratti, Cairoli L. n.e., All. Spinelli

Il programma del 3° turno della Poule B

Venerdì 18 Ospitaletto-Varese 90-95; Sabato 19 marzo ore 21 Arcisate-Cermenate 65-64, Piadena-Mortara 89-81, Lissone-SanseBasket Cremona 78-57; domenica 20 Cusano-Soresina 82-42, Nervianese-Seriana 56-71, Opera-Gorle 71-58.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Lissone, Cusano, Piadena 14; Sanse Cremona, Nervianese,, Busnago, Opera 12; Virtus Cermenate, Seriana 10; Ospitaletto, Varese Academy, Arcisate 8; Gorle, Soresina 6.