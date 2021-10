Basket C Gold la Virtus Cermenate ci prova ma deve arrendersi alla capolista Cernusco

Pallacanestro Minors i risultati

Si è aperto ieri sera il 6° turno d'andata del campionato lombardo di basket C Gold che ha visto la nuova sconfitta della Virtus Cermenate. Il compito che attendeva ieri la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli era difficile visto che rendeva vista a una delle due capoliste del girone Giallo la Libertas Cernusco. Infatti la squadra locale è partita subito forte doppiando al termine del primo quarto la Virtus che però non ha mollato e trascinata da un super Lorenzo Villa autore di ben 31 punti ha provato a riaprire la gara ricucendo il divario. Purtroppo però per i gialloblù i padroni di casa sono stati bravi a tenere il vantaggio fino al 40'. La Virtus Cermenate tornerà in campo per il 7° turno sabato 6 novembre in casa contro la 9 Coop Romano Lombardo (ore 21).

Il tabellino di Libertas Cernusco - Virtus Cermenate 71 - 64

Parziali 24-12, 35-30, 59-48

LIbertas Cernusco: Tornari Matteo 20, Franco Tommaso 13, Badocchi Francesco 12, Guffanti Andrea 10, Campeggi Tommaso 9, Marelli Giovanni 4, Ferraris Federico 3, Corbelli Federico, Luisari Nicola, Sirtori Emanuele ne, All. Cornaghi.

Virtus Cermenate: Villa Lorenzo 31, Grampa Matteo 8, Pellizzoni Riccardo 7, Banfi filippo 5, Broggi Mattia 4, Romei Longhena Giov. 3, Cairoli Luca 2, Romei Longhena Ago. 2, Scuratti Stefano 2, Cairoli Alessandro, Carioni Matteo, Verga Phuwin Simone ne, All. Spinelli.

Questo il programma del 6° turno d'andata

Sabato 30 ottobre ore 18.30 Libertas Cernusco-Cermenate 71-64, Coop Romano-Pall. Milano 71-82, Seriana-Cusano 67-59, Lissone -Social Osa 56-65; domenica 31 Bocconi-Fortitudo Busnago.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano 10; Cusano, Pallacanestro Milano, Seriana 6; Bocconi Milano, Virtus Cermenate, 9 Coop Romano Lombardo, Lissone, Fortitudo Busnago4.