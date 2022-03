Basket C Gold, la Virtus Cermenate debutta nella poule B stasera sul campo del Gorle

pallacanestro minors in campo

Basket C Gold si apre oggi la seconda fase del campionato lombardo.

Basket C Gold si apre oggi la seconda fase del campionato lombardo

Basket C Gold alle ore 18 i gialloblù di coach Spinelli vogliono ripartire con il piede gusto per inseguire la salvezza diretta

Scatta oggi la seconda fase del campionato di C Gold e scatta oggi la rincorsa alla salvezza diretta della Virtus Cermenate inserita nella Poule B. La squadra gialloblù è attesa da un nuovo girone di 10 partite (di sola andata, di cui 5 in casa e 5 in trasferta, solo con le avversarie non affrontate nel primo girone) da oggi al 7 maggio. E subito il debutto riserva al team brianzolo diretto da coach Gilberto Spinelli una gara delicata e da vincere. Stasera infatti alle ore 18 la Virtus sarà ospite del Bellini Virtus Gorle appaiata in classifica a quota 6 punti. Obiettivo per bomber Matteo Grampa e compagni avvalorare il buon momento che è coinciso con le ultime due belle vittorie ottenute nel finale di prima fase e conquistare subito i primi due punti.

Così il 1° turno completo della Poule B

Sabato 5 marzo ore 18 Virtus Gorle-Virtus Cermenate, Arcisate-Ospitaletto, Cremona-Busnago, Piadena-Seriana; domenica 6 Opera-Lissone, Nervianese-Soresina, Cusano-Varese Academy.

Classifica della Poule B

Sanse Cremona, Mortara 12; Nerviano, Lissone, Cusano 10; Opera, Ospitaletto, Piadena, Busnago 8; Cermenate, Varese, Gorle, Seriana, Soresina 6; Arcisate 4.

Settore Giovanile Virtus: Under19 prima al termine della prima fase

Intanto buone nuove per la Virtus Cermenate arrivano da settore giovanile visto che la squadra Under19 griffata Splendor ha concluso la prima fase del campionato FIP Gold conquistando il 1° posto nel girone B, con un bilancio di 12 vittorie e 2 sconfitte. Il commento di coach Crespi: "Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto nella prima parte della stagione, ma adesso arrivano le partite che contato. La seconda fase infatti sarà più complessa, sia perché la trasferte saranno più impegnative sia per la qualità delle squadre avversarie"