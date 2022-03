Basket C Gold: la Virtus Cermenate debutta sabato 5 marzo da Gorle

pallacanestro minors news

Definito il calendario della seconda fase di classificazione.

Basket C Gold: definito il calendario della seconda fase di classificazione.

Basket C Gold, coach Gilberto Spinelli: "Siamo in un buon momento ma pensiamo una gara alla volta per salvarci"

Tutto pronto per il via della seconda fase del campionato di basket C Gold lombardo che vedrà la Virtus Cermenate debuttare nella Poule B di Classificazione sabato 5 marzo sul campo del Gorle (ore 18). Gilberto Spinelli, coach della Virtus, appare carico e ottimista a pochi giorni dalla ripartenza: "Il nostro obiettivo è provare a salvarsi direttamente senza passare dai playout ma non sarà facile mentre per ambire ai playoff dovremo vincere praticamente sempre in un girone dove vedo favorite sulla carta Cremona, Mortara e Soresina. Noi guardiamo una gara alla volta senza troppe pressioni: siamo in un buonissimo momento, arriviamo da due belle vittorie, per la prima volta al completo e siamo fiduciosi».

Ecco il calendario della seconda fase che attende la Virtus Cermenate

1° turno sabato 5/3 Gorle-Virtus Cermenate (ore 18)

2° turno sabato 12/3 Virtus Cermenate-Cremona (ore21)

3° turno sabato 19/3 Arcisate-Virtus Cermenate (ore 21)

4° turno sabato 26/3 Virtus Cermenate-Piadena (ore 21)

5° turno sabato 2/4 Virtus Cermenate -Varese Academy (ore 21)

6° turno domenica 10/4 Opera-Virtus Cermenate (ore 18.15)

7° turno sabato 16/4 Mortara-Virtus Cermenate (ore 21)

8° turno sabato 23/4 Ospitaletto-Virtus Cermenate (ore 18)

9° turno sabato 30/4 Virtus Cermenate-Nerviano (ore 21)

10° turno sabato 7/5 Virtus Cermenate-Soresina (ore 21).

Classifica della Poule B

Sanse Cremona, Mortara 12; Nerviano, Lissone, Cusano 10; Opera, Ospitaletto, Piadena, Busnago 8; Cermenate, Varese, Gorle, Seriana, Soresina 6; Arcisate 4.

Così il 1° turno completo della Poule B

Sabato 5 marzo ore 18 Gorle-Virtus Cermenate, Arcisate-Ospitaletto, Cremona-Busnago, Piadena-Seriana; domenica 6 Opera-Lissone, Nervianese-Soresina, Cusano-Varese Academy.