Basket C Gold la Virtus Cermenate debutterà in casa il 25 settembre contro Pall. Milano

Basket C Gold diramato il calendario del girone Giallo del campionato lombardo.

Basket C Gold la prima fase dei gialloblù di coach Gilberto Spinelli si chiuderà dopo 18 gare il 6 febbraio 2022 a Cusano Milanino

Dopo aver pubblicato la composizione dei gironi del campionato di basket C Gold 2021722 il comitato Fip Lombardia ha reso noto anche i calendari ufficiosi della prima fase. Nel girone Giallo è inserita la Virtus Cermenate, unica rappresentante nostrana, che debutterà in casa contro la Pallacanestro Milano sabato 25 settembre alle ore 21. Il girone d'andata si chiuderà il 20 novembre mentre la prima fase terminerà per i gialloblù a Cusano Milanino il 6 febbraio.

Girone: GIRONE GIALLO

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

051321 9COOP ROMANO LOMBARDO - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO - MILANO (MILANO)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

003147 SERIANA BK 75 NEMBRO - NEMBRO (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

Il calendario della Virtus Cermenate 2021/22

1° turno Virtus Cermenate-Pall. Milano andata s 25/9, ritorno s 27/11

2° turno Social Osa Milano-Virtus Cermenate andata s 2/10, ritorno s 4/12

3° turno Virtus Cermenate-Bocconi andata s 9/10, ritorno d 12/12

4° turno Virtus Cermenate-Seriana Nembo andata s 16/10, ritorno s 18/12

5° turno Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate andata s 23/10, ritorno s 8/1

6° turno Libertas Cernusco-Virtus Cermenate andata s 30/10, ritorno s 15/1

7° turno Virtus Cermenate-Scoop Romano Lombardo Treviglio andata s 6/11, ritorno s 22/1

8° turno Lissone-Virtus Cermenate andata s 13/11, ritorno s 29/1

9° turno Virtus Cermenate-Cusano Milanino andata s 20/11, ritorno d 6/2