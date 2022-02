 Basket C Gold: la Virtus Cermenate domani a Cusano per provare l'aggancio in classifica

a canestro

Coach Gilberto Spinelli che insegue una vittoria che manca davvero da tanto tempo

Basket C Gold: si apre oggi il 9° e ultimo turno di ritorno del girone Giallo.

Basket C Gold: la squadra gialloblù vuole tornare alla vittoria che manca dal 4 dicembre

Si apre oggi il 9° turno ultimo di ritorno nel campionato di basket C Gold. Nel girone Giallo tutti in campo ad eccezione proprio della Virtus Cermenate che sarà di scena domani pomeriggio, domenica 6 febbraio, alle 18 ospite del Cusano Milanino. Una sfida davvero delicata per la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli che insegue una vittoria che manca davvero da tanto tempo, dal 4 dicembre quando stoppò la capolista Social Osa, e vuole spezzare la serie di quattro sconfitte consecutive ma anche provare ad agganciare il Cusano che la precede in classifica di sole due lunghezze. Ricordiamo che nel match dell'andata la Virtus perse in casa a Cermenate per 72-89.

Programma del 9 ° turno di ritorno girone Giallo Sabato 5 febbraio Seriana-Bocconi, Libertas Cernusco-Busnago, 9 Coop Romano Lombardo-Social Osa Milano, Lissone-Pall. Milano; domenica 6/2 ore 18 Cusano Milanino-Cermenate

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 22; Libertas Cernusco 18; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 16; Fortitudo Busnago, Lissone, Bocconi Milano 14; Cusano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.

