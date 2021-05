Basket C Gold la Virtus Cermenate domenica 23 rende visita all’imbattuta Desio

Basket C Gold vigilia del penultimo turno regolare nel girone B lombardo.

Basket C Gold contro la capolista “mission impossible” per i gialloblù di coach Spinelli reduci da una serie di ko

Vigilia del penultimo turno di stagione regolare per il campionato di basket C Gold lombardo. Nel girone B tre gare si giocano sabato 22 mentre protagonista del posticipo domenicale sarà a Virtus Cermenate reduce da una lunga striscia di sconfitte, l’ultima delle quali patita in casa sette giorni fa contro il Social Osa Milano. Una sconfitta che ha fatto piombare all’ultimo posto il team di coach Gilberto Spinelli in condivisione con Bocconi Milano e Libertas Cernusco. Purtroppo l’avversario di questo turno per i gialloblù è il peggiore possibile visto che domenica 23 renderanno visita alla capolista Aurora Desio ancora imbattuta con 12 vittorie in altrettanti incontri. Servirà un’impresa per la Virtus che già all’andata fu sconfitta a domicilio per 61-75.

Il programma del 13° turno del girone B

Sabato 22 maggio Liberts Cernusco-Lissone, Pall. Milano-Bocconi, Social Osa Milano-Fortitudo Busnago; domenica 23 Desio-Cermenate (ore 18).

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 24; Pall. Milano 18; Lissone 16; Social Osa Milano 10; Fortitudo Busnago 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Bocconi Milano 6.