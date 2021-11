Basket C Gold la Virtus Cermenate è tonata alla vittoria sbancando Lissone

pallacanestro minors risultati

Dopo tre sconfitte di fila è tornata alla Virtus Cermenate ch ieri sera ha sbancato il campo di Lissone nel l'8° turno d'andata del campionato di basket C Gold. Un successo pesante per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che sono sempre stati avanti nel punteggio e poi trascinati da Riccardo Pellizzoni e Matteo Grampa hanno tenuto a distanza i locali portando a casa due punti preziosi. La Virtus tornerà in campo sabato prossimo quando chiuderà il girone d'andata ospitando il Cusano.

Il tabellino di Pall. Lissone - Virtus Cermenate 76 - 91 Parziali 21-24, 35-45, 53-64

Lissone: Marinò 25, Gatti 14, Meani 11, Villa 10, Meregalli 8, Collini 6, Fiorito 2, Arosio, Dascola, De Piccoli, Morandi, Tedeschi, Offredi. All. Fumagalli.

Virtus Cermenate : Pellizzoni Riccardo 21, Grampa Matteo 17, Villa Lorenzo 12, Broggi Mattia 10, Scuratti Stefano 10, Romei Longhena Ago. 9, Banfi filippo 6, Romei Longhena Giov. 6, Cairoli Alessandro 0, Carioni Matteo ne, Verga Phuwin Simone ne, Caspani Jacopo ne, All. Spinelli Gilberto, vice Rota Marco

Programma dell'8° turno d'andata girone Giallo

Sabato 13 novembre Cusano Milanino - Social O.S.A 62 - 76, 9Coop Romano Lombardo - Bocconi 60-51, Lissone-Virtus Cermenate 76-91, Seriana BK 75 Nembro - Fortitudo Busnago 89-64, Libertas Cernusco-Pall. Milano 79 - 72

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano 14; Libertas Cernusco 12; Pallacanestro Milano, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 8; Cusano, , Fortitudo Busnago, Virtus Cermenate, 6; Bocconi Milano,Lissone 4.

Programma del 9° turno d'andata girone Giallo

Sabato 20 novembre ore 21 Cermenate-Cusano, Busnago-Cernusco, Pall. Milano-Lissone, Social Osa-9 Coop Romano Lombardo, domenica 21 Bocconi-Seriana.