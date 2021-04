Basket C Gold la Virtus Cermenate è tornata al successo

Basket C Gold: giro di boa anche per il girone B del campionato lombardo.

Basket C Gold il team gialloblù chiude l’andata al quarto posto a quota 6 punti con 3 vittorie

Si è aperto ieri l’ultimo turno del girone d’andata del campionato lombardo di basket C Gold. Giro di boa positivo per la Virtus Cermenate, che ha chiuso l’andata nel migliore dei modi tornando al successo sul campo della Libertas Cernusco per 70-74. Successo non facile ma prezioso, arrivato dopo una gara molto combattuta e sempre in equilibrio. Ancora una volta top scorer per i gialloblù di coach Spinelli l’ala Felipe Menezes autore di 18 punti ma bene anche il rientrante Roberto Anzivino. Cermenate che aprirà il girone di ritorno sabato 17 aprile ospite della Fortitudo Busnago battuta all’andata per 75-61 il 6 marzo scorso.

Libertas Cernusco – Virtus Cermenate 70 – 74 (18-19, 33-35, 54-54 )

Libertas Cernusco: Franco Tommaso 31, Meier Mattia 11, Campeggi Tommaso 9, Siccardi Filippo 8, Cristofori Leonardo 6, Corbelli Federico 5, Bertolotti Giovanni, Gorla Gianmaria, Luisari Nicola, Marelli Federico, Carrera Alessandro ne, Sirtori Emanuele ne.

Virtus Cermenate: Menezes Felipe 18, Anzivino Roberto 11, Broggi Mattia 11, Banfi Mattia 10, Scuratti Stefano 9, Longhena Romei Agostino 8, Longhena Romei Giovanni 7, Banfi Federico, Carioli Alessandro, Cairoli Luca ne, Grampa Matteo ne, Meroni Giacomo ne, All. Spinelli.

Il programma del 7° turno, ultimo d’andata del girone B

Sabato 10 aprile ore 18.30 Libertas Cernusco-Virtus Cermenate 70-74, Pall. Milano-Social Osa 62-60, Lissone-Busnago 80-64; domenica 11 Desio-Bocconi.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 12; Pall. Milano 10; Lissone 8; Professional Link Virtus Cermenate 6; Social Osa Milano, Busnago 4; Libertas Cernusco 2; Bocconi Milano 0.

Il programma dell’8° turno, primo di ritorno del girone B

Sabato 17 aprile ore 18 Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate, Social Osa-Lissone; domenica 18 Desio-Pall. Milano, Bocconi-Libertas Cernusco.