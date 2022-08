Basket C Gold, la Virtus Cermenate ha iniziato a sudare agli ordini dello staff di coach Spinelli 

Basket C Gold: si è alzato il sipario sulla stagione 2022/23 dell'unico club brianzolo di categoria.

Basket C Gold: la prima amichevole ufficiale del team gialloblù è fissata per mercoledì 7 settembre in casa contro Le Bocce Erba

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla stagione 2022/23 della Virtus Cermenate unica rappresentante comasca nel campionato lombardo di basket C Gold. Il 24 agosto infatti si è radunata la squadra gialloblù agli ordini del confermatissimo staff tecnico guidato dall'head coach Gilberto Spinelli con l'assistente Marco Rota e il preparatore Luca Zanotti. Mentre la squadra ha iniziato a sudare, la società ha già definito il cammino pre stagionale tra amichevoli e tornei che porteranno la Virtus al debutto in campionato del 24 settembre in casa contro Cusano Milanino.

La prima amichevole è in programma contro Erba mercoledì 7 settembre poi tre giorni dopo sabato 10 un altro test contro Varedo, entrambe le partite in casa presso la Palestra Malacarne. Poi lunedì 12 settembre é fissato il Media Day, momento in cui verranno fatte le foto di squadra, dei giocatori e dello staff. Infine, nel weekend precedente alla prima partita di campionato, ci sarà la 38° edizione del Trofeo Malacarne che si svolgerà a Cermenate come tradizione il 17-18 settembre a una settimana dal debutto in campionato.

Il calendario della Regular season 2022/23 della Virtus Cermenate

1° turno Virtus Cermenate-Cusano andata 24/9, ritorno 15/1

2° turno Marnatese-Virtus Cermenate andata 1/10, ritorno 21/1

3° turno Virtus Cermenate-Nervianese andata 8/10, ritorno 29/1

4° turno Milanotre-Virtus Cermenate-Cusano andata 15/10, ritorno 4/2

5° turno Virtus Cermenate-Vigevano andata 22/10, ritorno 11/2

6° turno Libertas Cernusco-Virtus Cermenate andata 29/10, ritorno 18/2

7° turno Virtus Cermenate-Opera andata 5/11, ritorno 26/2

8° turno Nuova Argentia Gorgonzola-Virtus Cermenate andata 13/11, ritorno 4/3

9° turno Virtus Cermenate-Varese Academy andata 19/11, ritorno 11/3

10° turno Gazzada 7 Laghi-Virtus Cermenate andata 26/11, ritorno 18/3

11° turno Virtus Cermenate-Settimo andata 3/12, ritorno 26/3

12° turno Virtus Cermenate-Lissone andata 10/12, ritorno 1/4

13° turno Robur Saronno-Virtus Cermenate andata 17/12, ritorno 15/4