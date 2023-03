Basket C Gold: nel weekend si gioca il penultimo turno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate in gas si prepara a rendere visita al Lissone

Penultimo turno stagionale per il campionato di basket C Gold lombardo. Apripista sabato 1 aprile la Virtus Cermenate che alle 21 renderà visita al Lissone (arbitri Marchesi-Di Giuseppe) già battuto nel match d'andata per 90-74 il 10 dicembre scorso. Una sfida tra quarta e quinta in classifica quando poi mancherà solo un turno alla fine della regular season in programma dopo la sosta pasquale il 15 aprile quando la Virtus Cermenate chiuderà in casa contro la Robur Saronno.

Il programma dell'25° turno, penultimo di ritorno girone Rosso

Sabato 1 aprile ore n21 Lissone-Cermenate, Cernusco-Marnatese, Milanotre-Basket 7 Laghi, Varese Academy-Nervianese, Vigevano-Opera, Robur Saronno-Cusano; domenica 2 Settimo-Gorgonzola.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 40; Robur Saronno 36; Basket 7 Laghi 34; Lissone 32, Professional Link Virtus Cermenate 28; Libertas Cernusco 26; Vigevano, Marnatese 24; Gorgonzola 20; Settimo, Varese Academy 18; Milanotre 16; Opera 14; Cusano 6.