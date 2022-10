Basket C Gold la Virtus Cermenate incompleta lotta ma si arrende  nel finale contro Cernusco 

Basket C Gold si è aperto ieri il 6° turno del girone Rosso Lombardo

Basket C Gold la squadra gialloblù resta in partita per 35' ma poi subisce il break dei locali che vincono 85-78

Sabato nero per la Virtus Cermenate che ieri è stata sconfitta nel 6° turno del campionato di basket C Gold battuta sul campo della Libertas Cernusco per 85-78. I gialloblù di coach Spineli sono scesi in campo incompleti ma la gara è rimasta in grande equilibrio per oltre tre quarti fino al 35 sul 70-68. Poi nel finale i padroni di casa sono riusciti ad allungare e trovare il break vincente. La Virtus tornerà in campo sabato 5 novembre quando ospiterà Opera alle ore 21.

Libertas Cernusco - Virtus Cermenate 85 - 78

Parziali 24-21, 46-45, 65-64

Cernusco: Mandelli 5, Grioni 6, Lusetti 11, Sirtori 14, Merlati 5, Casati 7, Campeggi 14, Bertolotti, Romano 10, Franco 13, Gozo n.e. All. Fili Virtus Cermenate: Broggi 4, Cairoli, Villa 10, Verga 15, Bosa 16, Nasini 18, Carioni 7, Freri 8, Barbisan n.e., Tremolada n.e. All. Spinelli .

Il programma del 6° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 29 ottobre ore 18.30 Libertas Cernusco-Virtus Cermenate 85-78, Varese Academy-Lissone 62-49, Vigevano-Nervianese 78-94, Basket 7 Laghi-Marnatese 62-49, Gorgonzola-Milanotre 76-84; domenica 30 Settimo-Cusano, Opera-Robur Saronno.

La classifica del girone Rosso

Vigevano, Robur Saronno, Gorgonzola, Basket 7 Laghi, Marnatese 8; Libertas Cernusco, Nervianese, Opera, Lissone 6; Professional Link Virtus Cermenate, , Varese AcademySporting Milano3 4; Cusano Milanino, Settimo 2.