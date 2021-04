Basket C Gold la Virtus Cermenate non supera l’esame della Bocconi

Basket C Gold si è aperto ieri il 9° turno stagionale nel girone B.

Basket C Gold la squadra gialloblù si è arresa in casa anche al fanalino di coda milanese per 48-63

Si è aperto ieri sera il 9° turno stagionale del campionato di basket C Gold lombardo che ha confermato il momento negativo in questo girone di ritorno della Virtus Cermenate. La Professional Link diretta da coach Gilberto Spinelli infatti dopo aver perso pochi giorni fa a Busnago, anche ieri sera è stata sorpresa in casa dal fanalino di coda Bocconi Milano che a strappato il suo primo successo per 48-63. Ora la Virtus tornerà in campo mercoledì 28 apirle quando ospiterà ancora in casa la seconda forza del girone la Pallacanestro Milano per provare a tornare al successo e tenere aperta la porta dei playoff.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Bocconi Sport Team 48 – 63

Parziali 14-17, 25-29, 46-47

Cermenate: Anzivino 8, Broggi 8, Menezes 8, Scuratti 8, A. Longhena Romei 6, G. Longhena Romei 5, M. Banfi 3, Grampa 2, A. Carioli Alessandro, Carioni, F. Banfi ne, L. Cairoli ne, All. Spinelli.

Bocconi: Cianchi 21, Di Rauso 14, Cefarelli 9, Coraini 8, Santolamazza 7, Renoldi 3, Piatti 1, Bonoli, Fanelli, Merci, Messina, Santangelo. All. Favero.

Il programma del 9 ° turno, secondo di ritorno del girone B

Mercoledì 21 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Bocconi Milano 48-63, Lissone-Desio 67-94; venerdì 23 Libertas Cernusco-Social Osa, Pall. Milano-Fortitudo Busnago.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 18; Pall. Milano, Lissone 10; Professional Link Virtus Cermenate, Busnago, Social Osa Milano 6; Libertas Cernusco 4; Bocconi Milano 2.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone B

Mercoledì 28 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Pall. Milano, Busnago-Libertas Cernusco; giovedì 29 Bocconi-Lissone, Desio-Social Osa.