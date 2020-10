Basket C Gold la Virtus Cermenate ospita il Trofeo Renato Malacarne 2020

Basket C Gold torna un torneo precampionato ormai tradizionale.

Basket C Gold la 36esima edizione del quadrangolare si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre

Nel precampionato di basket C Gold la Virtus Cermenate ha organizzato come ogni anno un appuntamento diventato un classico. Torna infatti il Trofeo Renato Malacarne, che giunge alla 36a edizione sotto la regia del club gialloblù Il tradizionale torneo precampionato vedrà impegnate quest’anno come tradizione quattro squadre di serie C Gold, e si terrà alla Palestra Malacarne nei giorni sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Questo il programma della manifestazione: Sabato 17/10 ore 18: Social Osa – Valceresio Sabato 17/10 ore 21: Virtus Cermenate – Libertas Cernusco Domenica 18/10 ore 16: finale 3°-4° posto Domenica 18/10 ore 19: finale 1°-2° posto