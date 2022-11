Basket C Gold: nel weekend si gioca il 9° turno d'andata del girone Rosso.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate ospita la Varese Academy per il puntare al tris vincente di fila

Vigilia per il campionato di basket C Gold che sabato 19 apre il 9° turno d'andata. Nel girone Rosso turno casalingo per la Professional Link Cermenate che sull'onda degli ultimi due successi consecutivi ospiterà tra le mura amiche la Varese Academy per provare a calare il tris vincente. Un avversario alla portata della squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ma da prendere con le pinze visto che si presenta con un organico giovane e arrembante che nell'ultimo turno ha dato filo da torcere alla capolista Robur.

Palla a due sabato 19 a Cermenate alle ore 21: arbitri La Grotta-Consonni.

Il programma del 9° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 19 ore 21 Virtus Cermenate-Varese Academy, Lissone-Cusano, Marnatese-Opera, Libertas Cernusco-Settimo, Robur Saronno-Milanotre, Basket 7 Laghi-Vigevano; domenica 20 Nervianese-Gorgonzola.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 14; Vigevano 12; Basket 7 Laghi, Marnatese, Nervianese 10; Gorgonzola, Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Lissone 8; Opera, Milanotre 6; Varese Academy, Settimo, Cusano Milanino 4.