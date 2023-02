Basket C Gold: nel weekend di gioca il 6° turno di ritorno del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate ospita lo scontro diretto con Cernusco che vale doppio

Il campionato di basket C Gold ha avuto in settimana un posticipo interessante del 5° turno di ritorno che ha visto nel girone Rosso la sorprendente sconfitta casalinga della Nervianese per mano del Lissone che così ha spezzato la sua lunga serie positiva e in parte riapre la corsa al primo posto.

Intanto però c'è da pensare al 6° turno che si apre sabato 18 con la Professional Link Cermenate che tornerà tra le mura amiche dove alle ore 21 ospiterà la Libertas Cernusco. Uno scontro diretto di fatto visto che la Virtus precede la squadra milanese di sole due lunghezze.

Una sfida importante per la squadra di coach Gilberto Spinelli che vuole riscattare l'ultimo ko subito a Vigevano ma anche vendicare la sconfitta subita all'andata a Cernusco per 85-78, provando a ribaltare il passivo e tenere a distanza l'avversaria.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 18 ore 21 Cermenate-Cernusco, Milanotre-Gorgonzola, Lissone-Varese Academy, Robur Saronno-Opera, Marnatese-Basket 7 Laghi; domenica 19 Nervianese-Vigevano, Cusano-Settimo.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 28; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 26; Lissone, Vigevano 22, Professional Link Cermenate 20; Cernusco 18; Gorgonzola, Marnatese, Opera 16; Milanotre 14; Settimo 12; Varese Academy 10; Cusano 4.