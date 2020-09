Basket C Gold la Virtus Cermenate ospiterà il 36° Trofeo Malacarne il 17-18 ottobre

Basket C Gold ieri sera seconda amichevole per il team di coach Gilberto Spinelli.

Basket C Gold al torneo quadrangolare parteciperanno oltre ai gialloblù locali anche Cernusco, Social Osa Milano e Arcisate

Continua la serie di amichevoli nel campionato di basket C Gold lombardo. Tra queste anche quella che ha visto ieri sera protagonista la Virtus Cermenate sul campo di Saronno opposta alla locale Robur considerata una delle favorite del torneo che scatterà dal 24-25 ottobre. Niente di ufficiale ma la seconda uscita stagione della Virtus si è rivelata un utile scrimmage per il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli. Intanto la società Virtus ha deciso che l’edizione numero 36 del tradizionale Trofeo Renato Malacarne si disputerà nel weekend precedente l’inizio del campionato e precisamente sabato 17 e domenica 18 ottobre. Sarà un quadrangolare a cui parteciperanno 4 squadre di serie C Gold: oltre ai padroni di casa della Virtus Cermenate anche la Valceresio Arcisate che ritroverà nello stesso girone e altre due formazioni di un girone diverso quali Libertas Cernusco e Social Osa Milano.