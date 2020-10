Basket C Gold la Virtus Cermenate parte da Gallarate sabato 24 ottobre

Basket C Gold pubblicato il calendario del campionato 2020/21.

Basket C Gold esordio casalingo sette giorni dopo contro la Robur Saronno

Il comitato Fip Lombardia ha reso noto il calendario del campionato d basket C Gold che vede nel girone A iscritta anche la Virtus Cermenate come unica rappresentante della nostra provincia. La Virtus di coach Gilberto Spinelli esordirà sabato 24 ottobre a Gallarate per chiudere l’andata ad Arcisate sabato 19 dicembre. Il girone di ritorno si aprirà il 2 gennaio per terminare la prima fase sabato 20 febbraio. Poi spazio alla seconda fase.

Questo il cammino completo della Virtus Cermenate 2020/21

1° turno Gallarate-Virtus Cermenate (andata s 24710, ritorno s 2/1)

2° turno Virtus Cermenate-Robur Saronno (andata s 31/10, ritorno m 6/1)

3° turno Legnano-Virtus Cermenate (andata d 8/11, ritorno s 9/1)

4° turno Busto Arsizio-Virtus Cermenate (andata d 15/11, ritorno s 16/1)

5° turno Virtus Cermenate-Nervianese (andata s 21/11, ritorno d 24/1)

6° turno Gazzada Schianno-Virtus Cermenate (andata s 28/11, ritorno s 30/1)

7° turno Virtus Cermenate-Mortara (andata s 5/12, ritorno s 6/2)

8° turno Virtus Cermenate-Varese Academy (andata s 12/12, ritorno s 13/2)

9° turno Arcisate Valceresio-Virtus Cermenate (andata s 19/12, ritorno s 20/2)