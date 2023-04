Basket C Gold: si è chiusa la regular season del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate perde ma vola ai playoff al quinto posto

Si è chiusa in bellezza la regular season del campionato di Basket C Gold Per la Virtus Professional Link Cermenate che pur perdendo l'ultima gara in casa contro la Robur Saronno si è confermata al quinto posto nel girone Rosso in vista della griglia playoff. Un risultato prezioso che le permetterà di avere il fattore campo nella semifinale che scatterà nel prossimo fine settimana. Soddisfatto per primo il coach gialloblù Gilberto Spinelli:

"Sono contento perché abbiamo centrato l'obiettivo stagionale: Playoff e con il fattore campo a favore. Sono orgoglioso del lavoro fatto, dell'affiatamento dello staff e della squadra che siamo diventati, soprattutto nelle difficoltà. Orgoglioso per aver dato spazio e portato in prima squadra ragazzi "prodotti in casa" ma soprattutto per aver ottenuto il miglior risultato da quando esiste la Virtus Cermenate".

Il tabellino di Virtus Cermenate-Robur Saronno Parziali: 17-27, 40-56, 56-74, 76-89 Virtus Cermenate: Tremolada 7, Broggi n.e., Cairoli 2, Villa 4, Verga 6, Barbisan 8, Bosa 6, Nasini 30, Carioni 10, Caccia, Freri 3. All. Spinelli Robur Saronno: Pellegrini 2, Ugolini 10, Negri 14, Quinti 12, De Capitani 12, Tresso 20, Fabbian n.e., Fusella 4, Beretta 15, Motta, Bellotti, Cova n.e. All. Biffi

I risultati del 26° turno, ultimo di ritorno girone Rosso

Sabato 15 aprile ore 21 Cermenate-Robur Saronno 76-89, Marnatese-Vigevano 81-74, Basket 7 Laghi-Varese Academy 83-66; domenica 16 Opera-Lissone 65-95, Gorgonzola-Libertas Cernusco 65-85, Nervianese-Settimo 89-66, Cusano-Milanotre 59-86.

La classifica finale del girone Rosso

Nervianese 42; Robur Saronno 40; Basket 7 Laghi 38; Lissone 36, Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Marnatese 28; Vigevano 26; Gorgonzola, Settimo, Varese Academy 20; Milanotre 18; Opera 14; Cusano 6.