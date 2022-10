Basket C Gold è vigilia del 5° turno d'andata nel girone Rosso lombardo

Basket C Gold: la Virtus Cermenate prepara l'assalto alla capolista Vigevano

È vigilia in casa della Professional Link Virtus Cermenate che sabato 22 ottobre per il 5° turno del campionato di basket C Gold ospiterà alle ore 21 la capolista Expo Inox Now Vigevano. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli arriva a questa sfida sulla scia del primo successo esterno colto settimana scorsa a Basiglio, ma contro si troverà una delle prime del girone che vanta anche il miglior attacco del torneo. Servirà quindi una grande prova di capitan Broggi e compagni per provare a centrare il terzo successo stagionale e agganciare Vigevano in graduatoria.

Il programma del 5° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 22 ottobre ore 21 Virtus Cermenate-Expo Inox Now Vigevano, Lissone-Nervianese, Marnatese-Varese Academy, Milano3-Settimo, Robur Saronno-Libertas Cernusco; domenica 23 Cusano-Gorgonzola, Opera -Basket 7 Laghi.

La classifica del girone Rosso

Vigevano, Robur Saronno, Gorgonzola, Basket 7 Laghi 6; Marnatese, Professional Link Virtus Cermenate, Lissone, Libertas Cernusco, Nervianese, Opera 4; Sporting Milano3, Cusano Milanino, Settimo, Varese Academy 2.