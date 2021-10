Basket C Gold la Virtus Cermenate pronta a portare l'assalto al Busnago per calare...il tris vincente

Pallacanestro minors tempo di campionato

Basket C Gold è vigilia del 5° turno d'andata del girone Giallo lombardo.

Basket C Gold la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli in campo sabato 23 alle ore 18.30 contro una Fortitudo ferita

Vigilia serena per la Virtus Cermenate che sabato 23 ottobre tornerà in campo per il 5° turno d'andata del campionato di basket C Gold. La squadra di coach Gilberto Spinelli sulla scia di due belle vittorie renderà visita alle ore 18.30 alla Fortitudo Busnago per provare a calare il tris vincente come ammette alla vigilia il coach gialloblù Gilberto Spinelli: "Si siamo in un bel momento dopo le prime due vittorie ma il clima nello spogliatoio è sempre stato buono e positivo grazie all'amalgama che si è creata nel gruppo tra senior e under. Purtroppo siamo sempre un po' in emergenza e saremo ancora senza l'infortunato Anzivino e anche Pellizzoni è in dubbio per la partita contro Busnago. Ma ripeto il momento è positivo abbiamo lavorato con tanto entusiasmo in palestra e per questo siamo contenti. Ora vogliamo cavalcare l'onda sulle ali dell'entusiasmo e fare bene contro la Fortitudo Busnago che non sta attraversando un buon momento ma bisogna stare attenti all'avversario ferito. Per noi sarà dura ma abbiamo entusiasmo e ci proveremo a calare il tris vincente"

Questo il programma del 5° turno d'andata

Sabato 23 ottobre ore 18.30 Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate, Social Osa-Pall.Milano, Seriana Nembro-9 Coop Romano Lombardo, Lissone-Bocconi; domenica 24 Cusano-Libertas Cernusco.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano, Cusano 6; Pallacanestro Milano, Bocconi MIlano, Virtus Cermenate, 9 Coop Romano Lombardo 4; Lissone, Fortitudo Busnago, Seriana 2.