Basket C Gold la Virtus Cermenate pronta a tornare in campo contro il Social Osa

Basket C Gold è già vigilia di campionato per il club brianzolo nel girone B.

Basket C Gold dopo il rinvio del weekend scorso, il team gialloblù mercoledì 31 marzo sfida la squadra milanese di Andrea Bosa

E’ già vigilia per ii campionato di basket C Gold in Lombardia. E anche per la Virtus Cermenate che ricordiamo nel weekend ha dovuto rinviare il match casalingo contro Lissone per un caso di positività nel gruppo squadra ospite. Ora il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli è pronto a tornare in campo domani sera mercoledì 31 marzo alle ore 21.30 ospite al PalaIseo della Social Osa Milano del canturino Andrea Bosa e allenato da un altro volto noto ai tifosi brianzoli quale Paolo Avvantaggiato.

Risultati del 3° turno del girone B

Sabato 27 marzo Libertas Cernusco-Pall. Milano 64-65, ore 21 Virtus Cermenate-Lissone rinviata; domenica 28 Desio-Busnago 59-64, Bocconi Milano-Social Osa Milano 52-69.

Classifica del girone B

Aurora Desio 8; Pall. Milano 6; Professional Link Virtus Cermenate, Lissone 4; Libertas Cernusco, Social Osa Milano 2; Bocconi Milano, Fortitudo Busnago 0.