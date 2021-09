Basket C Gold la Virtus Cermenate pronta per l'esordio di domani contro Pall. Milano 

Basket C Gold ai nastri di partenza il girone Giallo del torneo Lombardo con il club brianzolo.

Basket C Gold alle ore 21 match casalingo per il team di coach Gilberto Spinelli: "Siamo incompleti ma vogliamo vincere"

La Virtus Cermenate conta le ore che la separano dal debutto ufficiale nel campionato di basket C Gold 2021722. Archiviata la pre season e il 2° posto nel Trofeo Renato Malvarne, la Professional Link sabato 25 settembre debutta nel nuovo campionato lombardo ospitando alle ore 21, presso il palasport di casa di via Montale, la Pallacanestro Milano. Subito un avversario tosto tra i principali favoriti del girone giallo come ammette il tecnico della Virtus Gilberto Spinelli alla sua seconda stagione da head coach gialloblù: «Purtroppo arriviamo al debutto - dice coach Spinelli – non al completo e senza il nostro play titolare Mattia Broggi. Di fatto sarà out anche il suo primo cambio il 2002 Filippo Banfi indisponibile per infortunio. Faremo di necessità virtù e porteremo due 2004 del nostro vivaio per affrontare una squadra fisica ed esperta come la Pall. Milano. Un team quello milanese che ha di fatto confermato gran parte del roster dell’anno scorso aggiungendo due elementi importanti come il tiratore Clementoni e il lungo Saini. Ci aspetta quindi un match subito tosto ed impegnativo contro una delle favorite del nostro girone ma noi siamo consci delle nostre potenzialità e ci siamo dati un mantra: la vittoria deve diventare la normalità per la nostra squadra e per la nostra stagione».

Questo il programma del 1° turno d'andata

Sabato 25 Cermenate-Pall. Milano (ore 21, arbitri Mainetti-Di Rienzo), Seriana BK Nembro Persico-Pall. Lissone, 9 Coop Romano Lombardo-Libertas Cernusco; domenica 26 Bocconi Milano-Social Osa Milano, Cusano Milanino-Fortitudo Busnago..

Girone: GIRONE GIALLO

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

051321 9COOP ROMANO LOMBARDO - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO - MILANO (MILANO)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

003147 SERIANA BK 75 NEMBRO - NEMBRO (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

Il calendario della Virtus Cermenate 2021/22

1° turno Virtus Cermenate-Pall. Milano andata s 25/9, ritorno s 27/11

2° turno Social Osa Milano-Virtus Cermenate andata s 2/10, ritorno s 4/12

3° turno Virtus Cermenate-Bocconi andata s 9/10, ritorno d 12/12

4° turno Virtus Cermenate-Seriana Nembo andata s 16/10, ritorno s 18/12

5° turno Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate andata s 23/10, ritorno s 8/1

6° turno Libertas Cernusco-Virtus Cermenate andata s 30/10, ritorno s 15/1

7° turno Virtus Cermenate-Scoop Romano Lombardo Treviglio andata s 6/11, ritorno s 22/1

8° turno Lissone-Virtus Cermenate andata s 13/11, ritorno s 29/1

9° turno Virtus Cermenate-Cusano Milanino andata s 20/11, ritorno d 6/2