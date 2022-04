Basket C Gold la Virtus Cermenate prova un nuovo colpaccio stasera a Ospitaletto

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold si apre oggi l'8° turno della seconda fase del girone di classificazione.

Basket C Gold la squadra gialloblù in campo alle ore 18 per avvalorare il suo bel momento di forma e risultati

Torna in campo il campionato di basket C Gold e la Virtus Cermenate che sulla scia dell'ultima clamorosa vittoria esterna colta nel turno prepasquale a Mortara, la settima nelle ultime nove partite, oggi è di scena ancora fuori casa per l'8° turno della seconda fase del girone di classificazione. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli vuole avvalorare il suo splendido momento sul campo dell'Ospitaletto per provare a rimanere agganciato alla speranza di qualificarsi per i playoff di categoria.

"Stiamo bene e stiamo vivendo un buon momento -ammette coach Spinelli- come confermano le ultime belle vittorie e ora abbiamo anche riaperto la porta dei playoff. Resta un obiettivo difficile perché dovremmo vincere le ultime tre gare contro squadre molto toste. Noi però ci siamo".

Il programma dell'8° turno della seconda fase girone Classificazione

Sabato 23 aprile ore 18 Ospitaletto-Cermenate, Soresina-Seriana, Cusano-Piadena, Busnago-Opera, Cremona-Mortara, Gorle-Nervianese, Lissone-Varese Academy.

Classifica aggiornata della seconda fase girone Classificazione

Cusano 20; Mortara, Piadena 18; Opera, Virtus Cermenate, Nervianese 16; Lissone, Cremona, Busnago, Seriana 14; Ospitaletto, Soresina, Arcisate 12; Varese Academy, Gorle 10.