Basket C Gold la Virtus Cermenate può festeggiare la salvezza diretta senza i playout

Basket C Gold si è chiusa la regular season nel girone B lombardo.

Basket C Gold decisiva l’ultima vittoria contro Cernusco e il contemporaneo successo di Lissone a Busnago

Si è chiusa la stagione regolare del campionato lombardo di basket C Gold e si è chiusa nel migliore dei modi per la Virtus Cermenate. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli non solo è tornata alla vittoria casalinga superando la Libertas Cernusco al fotofinish ma ha anche strappato la salvezza diretta evitando i play-out. Infatti, grazie al successo conquistato sabato sera e alla contemporanea vittoria di Lissone sul campo di Busnago, la Virtus ha chiuso al quinto posto in classifica nel girone B e grazie agli scontri diretti a suo favore proprio può quindi festeggiare la permanenza in C Gold senza passare dalla roulette dei play-out. Obiettivo raggiunto quindi all’ultimo per il club gialloblù a coronamento di una stagione non semplice ma chiusa in bellezza.

l risultati del 14° turno, ultimo regolare, del girone B Sabato 29 maggio ore 18 Virtus Cermenate-Libertas Cernusco 62-61, Busnago-Lissone 72-79, Social Osa-Pall. Miano 65-74; domenica 30 Bocconi-Desio 82-90.

La classifica finale del girone B

Aurora Desio 28; Lissone 22; Pall. Milano 20; Social Osa Milano 12; Fortitudo Busnago, Bocconi , Virtus Cermenate 8, Libertas Cernusco 6.