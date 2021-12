Basket C Gold la Virtus Cermenate ritrova la vittoria e stende la capolista Social Osa

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è aperto il 2° turno di ritorno nel girone giallo Lombardo.

Basket C Gold un super Matteo Grampa ha trascinato i gialloblù segnando ben 30 punti

Ritrova il successo la Virtus Cermenate che in occasione del 2° turno di ritorno del campionato di basket C Gold ieri sea ha compiuto l'impresa di battere sul suo campo una delle corazzate del girone giallo il Social Osa Milano del canturino Andrea Bosa per 72-66. Un successo fortemente voluto dai gialloblù che sono partiti subito forte e poi trascinati dal bomber Matteo Grampa autore di ben 30 punti hanno saputo resistere al ritorno degli ospiti portando a casa due punti davvero pesanti. Cermenate tornerà in campo domenica 12 dicembre ospite della Bocconi Milano.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Social O.S.A. Milano 72 - 66

Parziali 26-14, 39-31, 57-53

Virtus Cermenate: Grampa Matteo 30, Broggi Mattia 11, A. Romei Longhena 10, Cairoli Alessandro 7, Verga Phuwin Simone 6, Carioni Matteo 5, Cairoli Luca 3, Banfi Filippo, Pellizzoni Riccardo ne, G. Romei Longhena ne, Scuratti Stefano ne, Villa Lorenzo ne, All. Spinelli Gilberto.

Social Osa: Bosa Andrea 12, Lucchini Andrea 12, Valsecchi 12, Barbisan Massimo 9, Malberti Mattia 8, Siccardo 7, Benevelli Andrea 5, Campeggi Riccardo 1, Bonetti Luca, Giardini Samuele, Molin Leonardo, Lucchini Pietro ne, All. Avantaggiato Paolo.

Programma del 2° turno di ritorno girone Giallo

Giovedì 2 dicembre Bocconi-Pall. Milano 76-88; sabato 4 Cermenate-Social Osa Milano 72-66, Seriana-Libertas Cernusco 69-76, rinviata 9 Copp Romano Lombardo-Busnago; domenica 5 Cusano-Lissone.

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco*, Pallacanestro Milano 12; Cusano, Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo* 10; Seriana 8; Virtus Cermenate, Lissone, Bocconi Milano, Lissone 6.

Programma del 3° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 11 dicembre Social Osa-Seriana, Lissone-Cernusco, 9 Coop Romano-Cusano, Pall. Milano-Busnago; domenica 12 Bocconi Milano-Virtus Cermenate.