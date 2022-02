Basket C Gold, la Virtus Cermenate rompe il lungo digiuno e torna al successo contro Busnago

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold: i gialloblù trascinati da Pellizzoni, Grampa e Villa hanno battuto in casa la Fortitudo per 80-65

Dopo cinque sconfitte di fila finalmente torna alla vittoria la Virtus Cermenate in occasione del recupero del 5° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Ieri sera la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha superato in casa la Fortitudo Busnago per 80-65 intascando due punti pesantissimi soprattutto in vista della seconda fase. Dopo un primo quarto equilibrato la Virtus ha allungato trascinata dal bomber Riccardo Pellizzoni ben spalleggiato da Matteo Grampa e Lorenzo Villa. Prossima partita per la Professional Link Virtus Cermenate ancora in casa contro la capolista Libertas Cernusco sabato 19/02 alle ore 21.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago 80-65

Parziali: 23-21, 40-29, 64-47. Virtus Cermenate: Grampa 17, Broggi 7, Villa 13, Banfi 1, Romei G., Pellizzoni 24, Verga 10, Cairoli A. n.e., Tremolada, Carioni, Scuratti 4, Romei A. 4. All. Spinelli Busnago: Chirico 13, Penati, Mazzoleni 10, Brigatti, Favalessa 3, Riva 5, Calamari, Arioli 8, Sala, Cristofori 17, Ravasio, Perego 9. All. Galli

Il programma del 5° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 12 ore 21 Cermenate-Busnago 80-65, Pall. Milano-Social Osa 83-76, 9 Coop Romano-Seriana 81-66, Cernusco-Cusano 68-61; domenica 13 Bocconi-Lissone

Classifica aggiornata girone Giallo

Libertas Cernusco 24; Social Osa Milano 22; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 20; Fortitudo Busnago, Lissone 16; Bocconi Milano 14; Cusano, Seriana 12; Virtus Cermenate 10.