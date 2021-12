Basket C Gold, la Virtus Cermenate saluta il 2021 con una sconfitta e l'ultimo posto

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold: il team gialloblù ieri sera si è arresa sul campo della Seriana per 64-58

Finisce male il 2021 della Virtus Cermenate che ieri sera ha perso il 4° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Una sconfitta amara giunta sul campo della rivale diretta Seriana che è maturata nel finale dopo che i gialloblù di coach Gilberto Spinelli erano stati a lungo avanti. Ancora una volta la Virtus è scesa in campo incompleta e con tante assenze che hanno pesato sul risultato finale. Cermenate quindi ora è sola all'ultimo posto del girone giallo e tornerà in campo l'8 gennaio quando in casa ospiterà la Fortitudo Busnago con la speranza di aprire al meglio il 2022.

Il tabellino di Seriana BK 75 Nembro - Virtus Cermenate 64 - 58

Parziali 15-22, 36-42, 47-53

Seriana: Orlandi Matteo 15, Belotti Matteo 11, Crimeni Enrico 11, Corna Andrea 9, Ubiali Alessandro 7, Nani Filippo 6, Kushchev Sasha 5, Capelli Thomas 0, Magni Edoardo 0, Perico Stefano 0, Comerio Alessandro ne, All. Mostosi Livio.

Virtus Cermenate: Romei Longhena Giovanni 21, Broggi Mattia 11, Grampa Matteo 9, Romei Longhena Agostino 5, Verga Phuwin Simone 5, Pellizzoni Riccardo 4, Cairoli Luca 3, Cairoli Alessandro 0, Banfi filippo ne, Scuratti Stefano ne, Villa Lorenzo ne. All. Spinelli.

Programma del 4° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 18 dicembre ore 20.30 Seriana-Virtus Cermenate, 64-58, Lissone-9 Coop Romano 72-67, Busnago-Social Osa 70-77, Libertas Cernusco-Bocconi rinviata; domenica 19 Cusano-Pall. Milano.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 18; Libertas Cernusco 16; Pallacanestro Milano 14; Fortitudo Busnago, Lissone, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.