Basket C Gold: si è giocato l'8° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate si mangia anche il Gorgonzola e vola i playoff

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che si ricorderà di questo 8° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Già perché vincendo in casa contro il Gorgonzola si è assicurata in anticipo l'ingresso ai playoff. Un obiettivo importante per il team diretto da coach Gilberto Spinelli che conferma il suo buon momento. La Virtus tornerà in campo sabato prossimo nell'anticipo delle ore 17 sul campo del Varese Academy già battuto all'andata per 60-56.



Massimo Barbisan della Virtus CermenateVirtus Cermenate - Nuova Argentia Gorgonzola 80 - 67

Parziali 24-11, 41-34, 60-43

Virtus Cermenate: Barbisan Massimo 24, Bosa Andrea 13, Verga Edoardo Cesare 11, Freri Federico 9, Broggi Mattia 7, Tremolada Michele 7, Nasini Pietro 4, Villa Lorenzo 3, Carioni Matteo 2, Cairoli Luca. All. Spinelli.