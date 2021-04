Basket C Gold la Virtus Cermenate si prepara a tornare in campo mercoledì

Basket C Gold il punto nel girone B che vede protagonista anche la ProfessionLink.

Basket C Gold il team gialloblù di coach Spinelli riceverà la capolista imbattuta Aurora Desio

Dopo le feste di Pasqua si prepara a tornare in campo il campionato di basket C Gold e anche la ProfessionaLink Virtus Cermenate. Archiviata infatti la seconda sconfitta stagionale, la squadra gialloblù diretta da coach Giberto Spinelli mercoledì 7 aprile tornerà in campo per il 6° turno infrasettimanale penultimo d’andata del girone B che la vedrà ospitare a Cermenate la capolista imbattuta Aurora Desio alle ore 21. Proprio Desio nel posticipo del 5° turno aveva regolato con autorità la Libertas Cernusco con un netto 86-47. Ricordiamo che poi nel prossimo weekend si chiuderà il girone d’andata di serie C Gold con la Virtus Cermenate di scena proprio a Cernusco sabato 10 aprile alle ore 18.30.

Risultati del 5° turno del girone B

Mercoledì 31 marzo Lissone-Pall. Milano rinviata, Busnago-Bocconi 90-76, Social Osa Milano-Virtus Cermenate 65-56; giovedì 1 aprile Desio-Libertas Cernusco 86-47.

Classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 10; Pall. Milano, Social Osa Milano 6; Professional Link Virtus Cermenate, Lissone 4; Libertas Cernusco, Fortitudo Busnago 2; Bocconi Milano 0.

Programma del 6° turno del girone B:

Mercoledì 7 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Desio, Bocconi-Pall. Milano, Lissone-Libertas Cernusco, Busnago-Social Osa.