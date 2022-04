Basket C Gold la Virtus Cermenate si regala il colpaccio e 3 punti pesanti contro la capolista Mortara

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è aperto il 7° turno della seconda fase di classificazione in Lombardia.

Basket C Gold ieri sera il team gialloblù ha sbancato il campo della prima della classe per 77-79 trascinato dal bomber Grampa

Colpo grosso della Virtus Cermente nel turno prepasquale del girone di classificazione del campionato di basket C Gold lombardo. Ieri sera infatti il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli si è regalato un colpo ad effetto e tre punti pesantissimi andando a sbancare il campo della capolista Mortara con il punteggio di 77-79. Un successo meritato per la Virtus che, trascinata dal suo bomber Matteo Grampa, è partita forte mantenendo sempre il vantaggio e respingendo tutti gli assalti dei locali. Con questo successo Cermenate sale a quota 16 e può passare una Pasqua serena aspettando di tornare in campo sabato 23 aprile ancora in trasferta ospite dell'Ospitaletto. Oggi intanto si chiude il 7° turno con le ultime gare del girone.

Il tabellino di Basket Team Battaglia Mortara - Virtus Cermenate 77 - 79

Parziali 16-21, 41-48, 56-61

Mortara: Monacelli Lorenzo 20, Sacchi Mattia 16, Invernizzi Bruno 10, Muzio Daniel C. 10, Garcia Federico N. 9, Bazani Franco 6, Lonati Davide 4, Facchi Andrea 2, Facchi Gabriele ne, Pirovano Guido Luca ne. All. Zanellati.

Virtus Cermenate: Grampa Matteo 27, Tremolada Michele 14, Broggi Mattia 11, Pellizzoni Riccardo 9, Verga Phuwin Simone 7, Romei Longhena Giovanni 5, Scuratti Stefano 4, Agostino Romei Longhena 2, Cairoli Alessandro0, Cairoli Luca, Carioni Matteo ne, Villa Lorenzo ne. All. Spinelli.

Il programma del 7° turno della seconda fase girone Classificazione

Mercoledì 13 Lissone-Piadena 86-89; giovedì 14 Mortara-Virtus Cermenate 77-79, Nervianese-Cremona 86-73, Varese Academy-Busnago 66-71; venerdì 15 Soresina-Arcisate, Seriana-Opera, Ospitaletto-Cusano.

Classifica aggiornata della seconda fase girone Classificazione

Mortara, Cusano, Piadena 18; Opera, Virtus Cermenate, Nervianese 16; Lissone, Cremona, Busnago 14, Seriana, Ospitalertto, Soresina 12; Varese Academy, Arcisate, Gorle 10.