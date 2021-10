Basket C Gold, la Virtus Cermenate stasera rende visita alla prima della classe

pallacanestro minors in campo

Archiviata la sconfitta subita contro la Fortitudo Busnago, la Professional Link Virtus Cermenate torna in campo oggi per il 6° turno d'andata del girone Giallo del campionato di basket C Gold. Il team diretto da coach Gilberto Spinelli è atteso da un compito non facile visto che alle ore 18.30 renderà visita alla capolista Libertas Cernusco con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale esterna.

Questo il programma del 6° turno d'andata

Sabato 30 ottobre ore 18.30 Libertas Cernusco-Cermenate (arbitri Marchesi e Naka), Coop Romano-Pall. Milano, Seriana-Cusano, Lissone -Social Osa; domenica 31 Bocconi-Fortitudo Busnago.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano 8; Cusano 6; Pallacanestro Milano, Bocconi MIlano, Virtus Cermenate, 9 Coop Romano Lombardo, Lissone, Fortitudo Busnago, Seriana 4.