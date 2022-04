Basket C Gold la Virtus Cermenate stasera riceve il Varese Academy: in palio due punti pesanti

Pallacanestro minors in campo

Torna in campo questa sera la Virtus Cermenate per ospitare il posticipo del 5° turno della Poule Silver del campionato di basket C Gold lombardo. Una sfida importante per la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli che riceve il Varees Academy per provare ad avvalorare il suo buon momento ed evitare così di farsi risucchiare nel gruppone. Classifica molto corta infatti in questo nuovo girone e una vittoria questa sera regalerebbe due punti preziosi ad entrambe le squadre per cercare di ottenere il miglior posizionamento possibile, quando mancano solo 5 giornate al termine di questa seconda fase.

Il programma del 5° turno della Poule B

Sabato 2 aprile Busnago-Ospitaletto 60-67, Gorle-Lissone 85-81, Soresina-Mortara 71-53, Seriana-Arcisate 68-73, Piadena-Opera 69-52; domenica 3 Cusano-Nervianese 81-64, mercoledì 6 ore 21 Cermenate-Varese Academy.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Piadena, Cusano 16; Lissone, Sanse Cremona, Opera 14; Nervianese, Busnago, Virtus Cermenate 12; Seriana, Varese Academy, Ospitaletto, Arcisate, Gorle, Soresina 8.