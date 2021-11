Basket C Gold, la Virtus Cermenate stasera vuole invertire la rotta sul campo del Lissone

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold: dopo tre sconfitte di fila i gialloblù di coach Gilberto Spinelli chiamati a rialzarsi contro la pari classifica Galvi

S gioca oggi l'8° e penultimo turno d'andata del campionato di Basket C Gold. Un turno importante per la Professionali Link Virtus Cermenate che dopo aver incassato ben tre sconfitte di fila vuole rialzarsi ed è chiamata a farlo stasera alle ore 21 sul campo della Galvi Lissone pari classifica sul fondo del girone Giallo a quota 4 punti. Una sfida importante per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che vogliono invertire la rotta negativa e rialzarsi in classifica in vista poi dell'ultimo impegno prima del giro di boa in programma sabato 20 novembre in casa contro il Cusano Milanino.

Programma dell'8° turno d'andata girone Giallo

Sabato 13 novembre ore 21 Galvi Lissone-Virtus Cermenate (arbitri Venezia, La Grotta), Cusano-Social Osa, 9 Coop Romano Lombardo-Bocconi, Seriana-Fortitudo Busnago, Libertas Cernusco-Pall. Milano.

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano 12; Libertas Cernusco 10; Pallacanestro Milano 8; Cusano, Seriana,9 Coop Romano Lombardo, Fortitudo Busnago 6; Bocconi Milano, Virtus Cermenate, Lissone 4.